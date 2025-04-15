15/04/2025 09:49

【關稅戰】陳美寶：帶領物流業循五大策略應對，協助配合市場轉型

《經濟通通訊社15日專訊》美國宣布對不同貿易夥伴採取對等關稅，物流發展局昨天召開會議，與業界商討應對美國關稅措施。運輸及物流局局長兼物流發展局主席陳美寶表示，業界對持續不明朗的貿易格局感到擔憂，政府與業界團結一致應對挑戰，就行業的發展提供更多具體導向，協助業界配合市場轉型。



陳美寶在會上聽取業界意見指，雖然業界對貿易格局感到擔憂，但仍遇強愈強，局方會帶領業界循五大策略應對，包括開拓新興市場、加強與大灣區港口協作、共同開拓新貨源、豁免部分貨物的出入口許可證要求、吸引更多中轉貨物、深化與國際港口和船舶合作及擴大航運及航空網絡，為香港物流業尋找新增長點。



她指，當局期望藉此為業界尋找新增長點，鞏固及提升香港作為國際航運中心、國際航空樞紐，以及國際物流樞紐的地位與競爭力。局方亦會聯同海關等推行更多便利業界發展舉措，例如擴展跨境一鎖計劃空陸鮮活產品專屬快線等，加強香港的貨運中轉樞紐功能。(cl)