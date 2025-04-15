15/04/2025 16:37

【關稅戰】陳子達：貿易壁壘增加，亞太區成員需加強商貿夥伴關係

《經濟通通訊社15日專訊》香港海關與東盟秘書處聯合舉辦一連三日的電子商貿優化流程與典範實務會議。海關關長陳子達表示，美國加徵關稅增加貿易壁壘，海關會繼續推動營商便利。他期望今次會議能達成一份聯合聲明，標誌海關機構與電商持份者將致力加強商貿合作，確立今次會議成果，建立亞太地區對未來電商發展的共同願景。



陳子達見記者時表示，最近全球性的新關稅政策已為世界貿易的未來，帶來很大挑戰及不確定性，在這個關鍵時刻，亞太區成員之間更加要團結一起，致力推動多邊協作，建立更緊密合作和互信，加強商貿夥伴關係，共同應對環球風險。



他提到行政長官早前宣布七項措施，其中一項是推動與其他地區加強合作，今次會議正是很好的示範，與亞太區海關機構、電子商貿持份者，共商在通關過程中，減省業界成本，希望能幫助香港的業界。



他續稱，隨著電商在亞太地區的迅速發展，區內的海關必須積極回應新型商貿模式，以更有效應對清關及執法遇到的挑戰和所帶來的機遇，今次會議旨在提供平台，促進亞太地區海關之間以及電子商貿持份者的交流，加強深化合作，探討協作空間，以推動亞太地區電商健康發展，維護區內貿易和供應鏈的安全與穩定。(cl)