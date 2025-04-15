15/04/2025 09:00

【關稅戰】特朗普豁免手機及晶片新關稅，蘋果重返3萬億美元市值

《經濟通通訊社15日專訊》蘋果股價周一（14日）收市大漲超過2%，推動該公司市值重返3萬億美元。特朗普上周五（11日）宣布手機、電腦和晶片免受新關稅影響。



蘋果是受特朗普關稅政策影響最大的公司之一，因為大部分iPhone、iPad和MacBook都在亞洲國家生產。華爾街分析師表示，新措施可能為蘋果節省數十億美元的成本。



特朗普周一在橢圓形辦公室與記者舉行的簡報會上，談到蘋果行政總裁庫克時表示：「我和庫克談過了。我最近幫了庫克，還有整個蘋果公司。我不想傷害任何人，但最終的結果是我們要讓我們的國家走向偉大。」



摩根士丹利的分析師表示，白宮的最新消息使蘋果的「年化關稅成本負擔」從上周四的440 億美元降至70億美元。(rc)