15/04/2025 09:38

【關稅戰】美國宣布對墨西哥進口番茄徵收逾20%反傾銷關稅

《經濟通通訊社15日專訊》美國將對從墨西哥進口的大部分番茄徵收超過20%反傾銷關稅，理由是這些農產品以「不公平的低價」進入美國市場。



美國商務部周一（14日）發布聲明，目前與墨西哥有關番茄貿易的協議，未能有效保護美國種植者的利益。因此，自7月14日起，美國將對墨西哥進口的多數番茄產品徵收20.91%的反傾銷關稅。



數據顯示，墨西哥是美國農產品進口的最大來源國，主要出口番茄、新鮮莓果及其他蔬菜到美國市場。



根據美國農業部預計，今年美國的農產品貿易逆差將達到創紀錄的490億美元，主要受牛油果、咖啡、糖等大量農產品進口推動。(rc)