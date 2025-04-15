15/04/2025 10:42

【特朗普新政】美國財長：或向最富裕群體加稅以籌措資金

《經濟通通訊社15日專訊》美國財政部長貝森特表示，共和黨正考慮包括向最富裕群體增稅在內的所有選項，為總統特朗普兌現減稅承諾籌集資金。



貝森特周一（14日）在訪問阿根廷期間受訪時表示：「我們將會與總統討論這個問題，一切選項都在考慮範圍內。我們在很多方面已有廣泛共識，並將從這一基礎出發繼續推進。」



貝森特指出，他正與其他政府官員以及國會議員合作，對相關立法進行精細化調整，以延長並擴大特朗普2017年實施的減稅政策。其中許多措施將在今年年底到期。



此前有消息指，共和黨議員考慮設立一個針對年收入100萬美元及以上族群的新稅率階梯。(rc)