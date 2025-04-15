15/04/2025 14:21

【關稅戰】逾60%美國CEO預計未來6個月將出現經濟衰退

《經濟通通訊社15日專訊》一項最新調查顯示，愈來愈多美國高層預計美國經濟將在不久的將來陷入衰退。



根據產業組織Chief Executive所進行的調查，在4月接受調查的300多名CEO中，62%的人預測，未來6個月將出現經濟衰退或其他經濟下滑，高於3月的48%。



分析指，數據顯示美國企業界對經濟未來的擔憂日益加劇。過去兩周，隨著美國總統特朗普反覆無常的關稅政策加劇金融市場的波動，並引發一些消費者的恐慌，對即將到來的經濟衰退的擔憂達到最高。



此外，約四分之三受調查的CEO表示，關稅將在2025年損害他們的業務。約三分之二的人表示，不支持特朗普提出的徵稅計劃。(rc)