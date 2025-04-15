15/04/2025 15:52

【特朗普新政】加美裂痕加深，加國部分公共機構建議員工不要赴美

《經濟通通訊社15日專訊》加拿大一些大型公共機構，包括一家養老金管理公司和一家知 名醫院，建議員工不要前往美國。這顯示加美這兩個鄰居之間長久以來的信任正逐步瓦解。



根據行政總裁Vera Etches撰寫的備忘錄，加拿大兒科研究醫院Children's Hospital of Eastern Ontario(CHEO)建議員工避免前往美國。「由於美國的問題升級和動盪，CHEO強烈建議個人現在不要前往美國。」備忘錄亦建議員工進入美國時帶上沒有個人數據的「一次性手機」，因為「美國海關官員有權在你入境美國時檢查電子設備。」



此外，管理約1800億加元（1300億美元）資產的公共養老基金Alberta Investment Management Corp(Aimco)，要求員工停止非必要的赴美商務旅行。知情人士稱，Aimco的員工不能再出差參加美國會議或演講活動，但仍可以赴美參加董事會或投資者會議。



加拿大政府最近效仿其他國家，擴大旅行建議的範圍，警告居民在美國邊境可能會受到審查，包括可能被搜查手機和其他電子設備。(rc)