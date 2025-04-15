15/04/2025 08:22

【傾力救市】中鋁控股股東獲工行借不超過18億人幣供增持A股

《經濟通通訊社15日專訊》中國鋁業(02600)(滬:601600)公布，收到控股股東中鋁集團通知，中鋁集團與中國工商銀行北京市分行達成合作意向，該行已向中鋁集團出具貸款承諾函，承諾為中鋁集團增持股份提供貸款額度不超過18億元（人民幣．下同），貸款期限不超過3年，專項用於中鋁集團在A股市場增持股份。



另外，該集團指，截至昨日收市，中鋁集團及其一致行動人已通過上交所及香港聯交所交易系統以自有資金增持約3667.1萬萬股A股增持金額約2.36億元；增持4193.2萬股H股、增持金額約1.73億港元，累計增持股份數量約佔已發行總股本的0.46%，累計增持金額約4億元。中鋁集團持股由32.43%升至約32.89%。(wh)