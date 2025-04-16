16/04/2025 17:26

《外圍焦點》加拿大央行公布議息結果，鮑威爾發表講話

《經濟通通訊社16日專訊》特朗普政府宣布對晶片、電子產品進口展開調查，為徵收新關稅鋪路。此外，白宮對中國及歐洲的關稅談判亦沒有取得進展。市場重返恐慌，美股主指昨日（15日）止步於兩連升。道指收市跌155.83點或0.38%，報40368.96點；標普500指數跌9.34點或0.17%，報5396.63點；納指跌8.32點或0.05%，報16823.17點。港股方面，恆生指數收市報21056，跌409點或1.9%，成交2200億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，世界貿易組織(WTO)公布2025年全球貿易展望報告。9:45pm，加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告。10:30pm，加拿大央行總裁麥克勒姆舉行新聞發布會。17日凌晨12:00am，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克發表講話。1:30am，美聯儲主席鮑威爾就經濟前景發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.6%，年率升幅料由2.4%收窄至2.2%。今晚8:30pm，美國公布3月零售銷售，月率升幅料由0.2%擴大至1.4%。9:15pm，美國公布3月產能利用率，料由78.2%降至77.9%；3月工業生產月率料由0.7%逆轉至下滑0.2%。10:00pm，美國公布4月NAHB房屋市場指數，料由39降至38。明日4:00am，美國公布2月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：ASML Holding NV(US.ASML)等。(wa)