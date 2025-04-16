16/04/2025 08:26

【關稅戰】英偉達對華出口H20須獲美國許可，盤後股價下挫5%

《經濟通通訊社16日專訊》英偉達周二（15日）透露，美國政府計劃限制其H20晶片對中國的出口，阻礙了該公司為應對之前的限制而設計的產品線。該消息公布後，輝達股價在盤後交易中下跌約5%。



英偉達在監管文件中表示，美國政府周一（14日）通知英偉達，向中國出口H20晶片，「在可預見的未來」需要申請許可證。政府指出新規定旨在應對「相關產品可能被用於、或轉用於中國超級計算機」的擔憂。



英偉達警告稱，預計第一財季與H20產品線相關的「庫存、採購承諾和相關儲備」費用約為55億美元。英偉達此前表示，進一步收緊限制只會強化中國獨立於美國技術的決心，而且會削弱美國公司的實力。(jf)