16/04/2025 08:40

【開市Ｇｏ】美啟關鍵礦產進口調查，金價破頂，快手AI迭代

2025年4月16日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市微跌，特朗普政府宣布對晶片、電子產品進口展開調查，為徵收新關稅鋪路。道指收市報跌155.83點，或0.38%，報40368.96點；標普500指數跌9.34點，或0.17%，報5396.63點；納指跌8.32點，或0.05%，報16823.17點。納斯達克中國金龍指數下跌0.5%



2、中國日內公布第一季GDP，料成長5.2%；3月社會消費品零售額料創去年10月以來最快增速。



3、美國啟動對稀土、鈾等關鍵礦產進口調查，同時要求英偉達對華出口H20晶片前須獲得許可證；美國總統特朗普再次敦促北京主動平息貿易戰。



4、《彭博》指中國已要求境內航空公司暫停接收波音飛機交付，航司停止從美國公司購買飛機相關零組件和設備。



5、美國和歐盟的貿易談判據報進展甚微，歐方預計白宮將維持大部分關稅不變



6、美銀調查顯示，基金經理對經濟前景的悲觀程度創30年之最，但這一點還未完全體現在資產配置中，預計美股後市可能還會進一步下跌；高盛預計，遊客減少和美國貨被抵制可能導致今年美國GDP損失近900億美元



6、據報OpenAI擬開發類自家社交媒體平台，對標X平台



7、寧德時代(深:300750)2024年權益分派實施，現金分紅總額為199.76億元



8、香港政府宣布香港郵政由即日起暫停接收寄往美國、內載貨品的平郵郵件。



【焦點股】



中資航空股：南航(01055)、國航(00753)、東航(00670)

- 南航暫停出售10架二手波音787-8夢想客機

- 國航3月旅客周轉量同比成長2%；東航3月旅客周轉量同比成長10.5%



快手(01024)

- 升級可靈AI模型，與OpenAI的Sora競爭



金礦股及ETF：紫金(02899)、招金(01818)、SPDR金(02840)

- 亞洲時段金價破頂



稀土、核礦股：中國稀土(00769)、中廣核礦(01164)

- 美國啟動對稀土、鈾等關鍵礦產進口調查



晶片股：中芯(00981)、華虹(01347) AI概念股：阿里(09988)、商湯(00020)、快手(01024)

- 特朗普政府要求英偉達對華出口H20晶片前須獲得許可證



中集集團(02039)

- 料首季淨利潤升最多近7倍



經緯天地(02477)

- 原大股東折讓36%出售近半持股，執董錢峰雷入主



UTS(06113)

- 控股股東易手，要約方折讓81%提全購不提私有化

- 完成交易後日後擬更名比特策略，今早復牌



【油金報價】 紐約期油跌0.3%，報每桶61.33美元



布蘭特期油跌0.3%，報每桶64.67美元



紐約期金升0.4%，報每盎司3240.4美元；亞洲時段紐金一同破頂，暫高見3278.75美元



現貨金亞洲時段急升兼破頂，現升近1%報3259.661美元，暫高見3261.57美元歷史新高