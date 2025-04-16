16/04/2025 08:51

【聚焦人幣】中國與越南推動跨境二維碼支付，接入銀聯錢包

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》在中國人民銀行與越南國家銀行指導下，4月14日銀聯國際與越南國家支付公司（NAPAS）、中國工商銀行、越南外貿銀行在河內聯合宣布簽署合作協議，約定共同推進中越兩國跨境二維碼支付互聯互通。銀聯將聯合產業各方持續推動支付產業互聯互通，加快構建可持續發展業務模式。



根據協議約定，銀聯國際與NAPAS將通過系統「一點對接」實現二維碼支付網絡雙向互聯互通。雙方將推動雲閃付APP及接入「雲閃付網絡支付平台」的銀聯合作錢包，在越南國家二維碼VietQR受理商戶使用，同時推動越南本地VietQR錢包在中國境內銀聯二維碼商戶便捷支付。中國工商銀行、越南外貿銀行將作為首批結算銀行，為跨境支付提供本幣結算服務。



2024年8月，中越兩國央行簽署合作諒解備忘錄，明確加強本幣結算和跨境支付合作。同年10月，銀聯與NAPAS簽署二維碼互聯互通合作備忘錄。此後，各參與方在較短時間內達成合作協議。



銀聯自2005年進入越南市場以來，持續完善本地支付生態建設，越南幾乎全部商戶POS終端受理銀聯卡，累計發卡量突破百萬張。