16/04/2025 08:52

《駐京專電》北京一季度接待入境遊客89萬人次，同比增60%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》今年一季度，北京市共接待入境遊客89.1萬人次，同比增長61.3%。



一季度入境遊客從構成看，港澳台地區遊客14.7萬人次，佔比16.5%，增長32%。外國遊客74.4萬人次，佔比83.5%，增長68.7%，其中，亞洲遊客（不包括港澳台地區）36.8萬人次，增長95.2%；歐洲遊客22.7萬人次，增長65.5%；美洲遊客9.3萬人次，增長28.7%；大洋洲遊客3.6萬人次，增長1.3倍；非洲遊客2萬人次，增長63.7%。



北京入境遊持續升溫，得益於旅行的便利度越來越高。北京口岸試行240小時臨時入境境外人員信息預先審核，開設許可簽發專用通道，實現許可簽發和入境查驗一起辦結。在首都機場和大興機場開設「一站式」入境旅遊綜合服務中心，為入境遊客提供咨詢引導、交通出行、通信服務等一體化服務。一季度，共提供綜合服務35.34萬人次，其中首都機場31.76萬人次，日均3827人次；大興機場3.58萬人次，日均426人次。SIM 卡「線上辦理，線下領卡」運營以來，累計辦理業務超1.14萬筆。北京在全國首創首發銀行卡通信卡「兩卡」融合創新產品，於3月25日正式發布上線並投放市場。