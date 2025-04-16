16/04/2025 08:42

【關稅戰】海關總署與進出口企業座談：迎難而上，開辟貿易新方式

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》海關總署15日召開進出口企業、行業協會商會座談會，海關總署署長孫梅君表示，希望企業家堅定信心、迎難而上，放眼全球、破局求變，進一步優化產業布局，拓展多元化市場，加快產品轉型升級，開辟貿易新渠道新方式，利用好國際國內兩個市場，以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性。



海關將著力提升通關便利化水平，加強政策供給、優化營商環境、創新監管制度、促進開放合作，支持企業走出去。加強常態化關企溝通交流，寓監管於服務之中，幫助企業解難題、渡難關，穩訂單、拓市場，進一步促進外貿穩定發展。



*進出口企業及商會：堅決擁護和支持對美反制措施*



會上，進出口企業和行業協會商會負責人介紹了企業、行業生產運行和穩訂單拓市場情況，並提出政策措施建議。大家一致表示，堅決擁護和支持國家對美反制措施，有決心、有信心戰勝困難、應對沖擊，動態調整經營策略，化挑戰為機遇，實現更大更好發展。