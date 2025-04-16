16/04/2025 11:26

【數據解讀】統計局：擴大內需，多措並舉促進價格合理回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》中國一季度CPI同比降0.1%，3月同比降0.1%，國家統計局副局長盛來運在國新辦新聞發布會上表示，要全面準確地看待當前物價低位運行的態勢。這兩年無論是CPI還是PPI都在價格低位運行，這既有宏觀形勢複雜變化的結果，也有中國經濟處於轉型發展，新舊動能轉換的影響。以房地產市場價格為例，近兩年房地產市場價格持續調整，由此帶動了鋼鐵、建材等價格下行。這就是相關產業的調整會對產業鏈帶來影響。



盛來運表示，中國價格的運行具有明顯的階段性和結構性特點。要多措並舉促進價格的合理回升，保持價格水平在合理區間。一方面要擴大內需，另一方面要統籌好深化供給側結構性改革和擴大內需的關係。此外，還要規範市場秩序，推動全國統一大市場建設，這些措施都將有利於促進價格水平合理回升。