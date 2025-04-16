16/04/2025 11:26

【數據解讀】統計局：首季房地產市場形勢明顯好轉，需求還需釋放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》首季新建商品房銷售額降2.1%，降幅收窄。國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會上表示，一季度中國房地產市場形勢明顯好轉，促進房地產止跌回穩的政策效果在持續顯現。總體上看，當前房地產市場仍處在調整階段，房地產需求還需要釋放，中國的消費結構還處在升級過程中，城鎮化還沒完成，房地產市場的需求空間尤其是好房子的市場需求空間還比較大。



盛來運表示，一季度房地產開發企業到位資金和個人房貸規模的降幅分別收窄了3.8和4.7個百分點。此外，剛剛發布的70城房價數據顯示，無論是一線城市還是二三線城市，無論是新房還是二手房，價格變化有好轉。從這個角度看，房地產調控政策的效應在顯現，並沒有出現3月份房地產市場走軟的狀況。