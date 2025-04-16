16/04/2025 13:26

【關稅戰】小鵬汽車:未有在美銷售，徹底評估供應鏈免受關稅影響

《經濟通通訊社16日專訊》中美關稅戰升級，互相施加超高關稅。小鵬汽車(09868)副董事長及聯席總裁顧宏地表示，公司汽車並未在美國銷售，現時沒有受到關稅影響，但會密切關注市場形勢。他指已對供應鏈進行徹底分析，以確保不會受到關稅和中美緊張局勢引發的動盪影響。



*續於海外市場擴張，多元化組合有利發展*



顧宏地重申，小鵬仍會繼續在海外市場擴張，因為多元化組合有利於公司發展，公司的產品仍受到許多國際市場歡迎，客戶反饋正面，給予公司更多信心去擴張版圖，又強調小鵬並不只是「另一個平價的中國品牌」，小鵬的中高端及高科技定位能夠讓公司與其他品牌區分開來。



*擬與大眾汽車展開聯合採購及充電等合作*



對於歐洲市場發展，顧宏地表示，目前小鵬已是4萬歐羅價位汽車當中銷量最佳的中國品牌，但往後需要變得更「本地」，才能成為當地的領導者。公司視歐洲、東南亞、中東及拉美為核心區域，今年會在約10至12個核心市場投入較多資源。他又稱，公司正考慮與大眾汽車(Volkswagen)在更多方面展開合作，如聯合採購、充電和不同車型等。



小鵬汽車在香港舉行首次面向全球的記者會，小鵬汽車聯合創始人、執行董事、董事長兼首席執行官何小鵬表示，今次曾與團隊討論多個地方的選擇，包括曼谷、倫敦等，最後也是選擇香港，認為香港是中國面向全球的一個窗口。(bi)