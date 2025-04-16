16/04/2025 19:38

《再戰明天》歐洲央行公布議息結果，中國聯通公布業績

《經濟通通訊社16日專訊》歐洲央行公布議息結果，及中國聯通公布業績，料為周四（17日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本經濟再生大臣赤澤亮正會見美國財長貝森特。意大利總理梅洛尼在白宮會見美國總統特朗普。周四本港時間9:30am，日本央行審議委員中川順子發表講話。晚上8:30pm，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議，之後召開新聞發布會；8:45pm，歐洲央行總裁拉加德發表講話。10:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃就全球經濟發表講話。



*德國公布PPI，美國公布新屋動工等數據*



數據方面，周四（17日）7:50am（本港時間．下同），日本公布3月出口，年率升幅料由11.4%收窄至4.4%；3月進口年率料由下滑0.7%改善至升3.1%；3月貿易收支料由5905億日圓降至4649億日圓。9:30am，澳洲公布3月失業率，料由4.1%升上4.2%。2:00pm，德國公布3月生產者物價指數，月率跌幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由0.7%收窄至0.4%。8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由2.65%降至2.4%。8:30pm，美國公布3月建築許可，月率跌幅料由1.2%收窄至0.6%；3月新屋動工料由150.1萬降至142萬，月率料由11.2%逆轉至下滑5.4%；連續申請失業救濟金人數料由185萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料由22.3萬升至22.5萬。



在本港，明日公布業績的公司有:中國聯通(00762)等。(wa)