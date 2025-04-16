16/04/2025 10:33

許正宇:政府會確保市場在不同經濟周期或不同經濟條件下運作暢順

《經濟通通訊社16日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在電台節目表示，不同政策都令股市出現短期波動，但強調香港股匯市場運作平穩，每日交投和結算等都運作良好，政府會確保市場在不同經濟周期或不同經濟條件下都運作暢順。他指香港是一個安全、穩定及預見性高的市場，能吸引長期投資者或企業來港投資，即使市況出現短期變化，但個人對於財富增值保值、企業發展需求仍然存在，本港市場多元化策略應要維持，同時保持香港固有優勢。



被問及中概股回流香港上市的機遇，他表示，目前海外上市的中概股約有300至400家，已來港上市的公司佔市值70%，港交所(00388)一直做很多功夫吸引中概股來港，只要滿足香港上市要求都歡迎來港掛牌，本港會持續優化互聯互通，近期會將房託基金納入、將人民幣櫃台股票納入南向通等，但後者涉及系統和技術等方面提升需時處理。



*歡迎LME核准首批4家位於香港的倉儲設施*



港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）宣布，已核准首批4家位於香港的倉儲設施，他指出，對此歡迎，LME今年認可香港作為一個遞交地，至今已核准幾家倉儲公司，再在3個月後運作，都體現出市場需求，亦反映香港市場的吸引力，由港交所全資擁有的LME，於全球33個國家和地區有逾400個倉儲，即使價格發現和期貨交易於倫敦進行，但提取基本金屬主要在亞洲進行，認為香港在商品方面有很大發展空間。他預計設施投入營運後，可方便工業企業和製造商在LME買入期貨後，在香港提取銅、鋁及鎳這些基礎金屬。



他提及，政府成立黃金工作小組，會研究香港黃金交易或結算市場需怎樣部署。他表示，黃金和基礎金屬都是商品，但黃金的金融屬性較強，基礎金屬多數作為工業用途，強調只要是實物商品都涉及倉儲，貴金屬倉儲容量未來亦將進一步提升。(bn)

