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恒生指數
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期指
平水0
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國企指數
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(-3.00%)
科技指數
4,761.31
-220.29
(-4.42%)
大市成交
1,143.73億
股票
973.11億
(85.082%)
窩輪
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(7.387%)
牛熊證
86.13億
(7.531%)
即時更新：16/04/2025 11:45
可賣空股票總成交
1,606.61億
主板賣空
290.16億
(18.060%)
更新：15/04/2025 16:59
上証指數
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(-0.920%)
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深証成指
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