16/04/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.09857 +5.69 一周 3.28155 +0.786 兩周 3.40071 +0.071 一個月 3.58381 -2.899 兩個月 3.7394 -0.542 三個月 3.85536 -0.232 六個月 3.9 - 一年 4 -

《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息今日個別發展，但無大變動。其中，隔夜息回升約6基點至3.09857厘，而與樓按相關的一個月拆息則連跌兩天，報3.58381厘，為4月11日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至3.85536厘，六個月及一年期拆息維持不變，分別報3.9厘和4厘。港元匯價今早在7.7562-7.7579之間上落，最新報7.7573，較前收市價升0.005%。(cl)資料來源：香港銀行公會