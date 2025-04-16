16/04/2025 11:21
《港元利率》拆息個別發展，一個月期兩連跌
《經濟通通訊社16日專訊》港元拆息今日個別發展，但無大變動。其中，隔夜息回升約6基點至3.09857厘，而與樓按相關的一個月拆息則連跌兩天，報3.58381厘，為4月11日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至3.85536厘，六個月及一年期拆息維持不變，分別報3.9厘和4厘。
港元匯價今早在7.7562-7.7579之間上落，最新報7.7573，較前收市價升0.005%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步跌至3.85536厘，六個月及一年期拆息維持不變，分別報3.9厘和4厘。
港元匯價今早在7.7562-7.7579之間上落，最新報7.7573，較前收市價升0.005%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.09857
|+5.69
|一周
|3.28155
|+0.786
|兩周
|3.40071
|+0.071
|一個月
|3.58381
|-2.899
|兩個月
|3.7394
|-0.542
|三個月
|3.85536
|-0.232
|六個月
|3.9
|-
|一年
|4
|-
資料來源：香港銀行公會