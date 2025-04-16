16/04/2025 08:36

【關稅戰】玩具廠商憂受衝擊，籲「兩手準備」

玩具過去很少受關稅影響，但也逃不過今次的中美關稅戰。有業界表示，粗略估計約有三分之一港商受較大衝擊。



上世紀80年代，香港生產及出口大量玩具，但時至今日，工總第19分組（香港玩具協會）主席陳允誠指，香港基本上沒有玩具生產，工廠已遷住內地及東南亞地區，「估計全球約60%的玩具在內地生產。」港商以代工生產或自建品牌模式，繼續拓展生意。



*1/3港商或裁員結業，須拓多元化*



關稅展開打後，他指現時不是定單被取消，就是延後出貨，而本來將出現的聖誕節定單也全部停下來。「特朗普再上任時提出的20%關稅，仍可與美國買家商討，由其承擔或一同承擔。」但加至逾100%根本無法做下去。



陳允誠解釋，仍有不少玩具廠家只集中於內地生產，未有為產地及銷售市場做好「兩手準備」的廠家，今次深受打擊。「很粗略估計，約有三分之一廠家受影響，或會倒閉及裁員。」雖然美國市場總有一天需要再訂購玩具，但廠家很難停產去等待。



長遠來說，市場及生產地也要多元化，陳允誠指如東盟地區及中東市場也甚具潛力，但市場規模不及美國大，且要留意當地文化差異。「如有些地方的小朋友不學英語，產品就要微調。」《香港經濟日報》