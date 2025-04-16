16/04/2025 11:00

【關稅戰】法外貿行：關稅致市場動盪，加劇日央行幣策正常化挑戰

《環富通基金頻道16日專訊》特朗普政府4月2日宣布，除了對所有美國交易夥伴徵收的10%基準關稅外，還將對中國、日本等多國加徵額外對等關稅，其中日本稅率是24%。此後，特朗普對中國的對等關稅已經生效並多次加碼，而包括日本在內的其他國家及地區暫時只徵收10%。



法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表研究報告指，儘管特朗普突然提出暫停多國對等關稅90天，為其他經濟體和全球市場提供了一絲喘息的機會，但接下來的不確定仍然極高。不僅是實體經濟，金融市場也面臨著動盪的局面，尤其是在美國國債遭拋售之後，因日本是美國國債的最大持有者。日本經濟剛剛從去年汽車製造的瓶頸中復甦，特朗普採取的一系列措施對日本經濟再次構成了負面衝擊。出口疲軟預計將會導致日本2025年GDP減少同比0.5%至0.8%，在全球經濟不確定性增加的背景下，日經指數最初下跌超過10%，日圓大幅升值。



*日本持大量美債談判佔優，近期國內經濟支援加息*



報告提到，在全球關稅戰愈演愈烈的趨勢下，日本顯然站在不報復的陣營，首相石破茂已經明確表示這一點。在即將啟動的談判中，日本佔據較為重要的位置，因為日本持有大量美國國債。美國國債的供應必然會進一步增加（尤其是在第四季度），而在過去幾天可以清晰地看到需求的波動性。不過，日本仍需設法減少對美貿易順差，因為日本在國家安全方面始終需要依賴美國。儘管在政治上是個難題，但降低大米等美國商品的進口關稅實際上可能惠及日本消費者，因為2月份大米價格同比飆升了80.9%。此外，預計增加國防開支來從美國購買設備，以及為駐日美軍基地提供資金支援等也將列入談判議程。



儘管全球經濟不確定性日益增加，但日本央行不太可能放棄貨幣政策正常化的努力，不過市場波動將使情況更加複雜。報告分析，日本央行堅持推進貨幣政策正常化的另一個原因是，為了在未來必要時獲得更大的降息空間，而毋須再次動用過去曾使用過的、如今已頗具爭議的非傳統貨幣工具。好消息是，近期日本國內經濟狀況支援加息，在春季工資談判中，小型企業開始引領工資上漲。但特朗普衝擊也確實帶來了負面影響。(wa)