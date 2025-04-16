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科技指數
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大市成交
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股票
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(89.053%)
窩輪
95.11億
(5.505%)
牛熊證
94.03億
(5.442%)
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可賣空股票總成交
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主板賣空
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(16.641%)
半日數據，更新：16/04/2025 12:40
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