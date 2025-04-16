16/04/2025 13:48

【關稅戰】DWS：環球經濟或陷困境，市場動盪凸顯分散投資重要

《環富通基金頻道16日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda指，自美國總統特朗普公布影響深遠的關稅計劃後，環球股市應聲下挫，DWS已下調美國GDP增長預測0.6個百分點，通脹或會上升1個百分點。預計歐洲經濟增長或較預期低0.4個百分點，中國更可能減少1.3個百分點。現時營商環境令企業投資日益困難，既無明確方向可循，亦難以為未來事態發展建立防禦機制。要緩解經濟和市場受到的負面衝擊，各方至少需要在「達成協議」過程中，撤銷部分已公布的關稅。否則，環球經濟或陷入類似石油價格危機的困境。若情況持續，該行將需大幅下調盈利預測、估值和目標價。早前投資者覺得投資「美股七雄」必定獲得豐厚回報，但這個時代已然結束。總之，現正面臨根本性轉變。市場此輪調整再次凸顯分散投資的重要性，無論是在股票類別之內，還是跨越所有資產類別。



*央行未必積極減息，關稅減少或取消美股才有望回升*



關稅令產品變得更昂貴，這意味著通脹率將會上升，尤其是在美國，近期物價升幅似乎比歐元區更加頑固。與大多數「傳統」危機情況不同，以往央行通常會透過減息來應對，但今次未必會積極減息。美國聯儲局主席鮑威爾早前在阿靈頓的講話中，對減息的態度保持低調。



雖然外界普遍預期美國政府會加徵關稅，但實際幅度仍令人意外，拖累股市急挫。美國企業的盈利動力仍相對穩健，但繼續被高估值拖累。只有關稅迅速減少甚至取消，股價才有望回升。



*歐股受壓惟前景向好，日本經濟展現韌性*



受美國政府宣布徵收關稅影響，歐洲股市出現跌勢，抵銷了首季度的所有升幅。DWS策略性上調歐洲股票的評級，因為其相對前景似乎優於美股。



美國政府徵收的關稅料將衝擊日本經濟，並令股市面臨壓力。然而，日本經濟基本面持續向好，股東回報率日益改善。通脹回歸料繼續成為結構性推動力。



*美10年期國債孳息料顯著回落，美元或延續弱勢*



美國10年期國債孳息料顯著回落。市場憂慮衰退風險觸發資金湧入債市，10年期美債孳息率曾短暫跌穿4%關口，較2025年初4.8%高位明顯回軟。



關稅及相關不確定性近期顯著削弱美元兌歐元表現。預計美國及海外投資者可能進一步調整過去數年偏重的美元持倉，美元因而可能延續弱勢。



*多重因素支撐金價，黃金作為避險資產料仍受追捧*



經濟放緩隱憂、地緣政局風險疊加減息預期，多重因素支撐金價上行。雖然近期金價略為回落，但在市場極度脆弱的環境下，黃金作為避險資產料仍備受追捧。(wa)