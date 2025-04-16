16/04/2025 15:11

【關稅戰】StashAway：穩健長線投資策略可應對關稅措施

《環富通基金頻道16日專訊》亞洲投資平台StashAway指，特朗普總統最新宣布的關稅措施引發全球市場動盪，相較新加坡、印度和日本等面對較低關稅的地區，香港成為了受新措施影響最大的市場之一。急劇變化的經濟引起香港投資者的廣泛關注，許多人對可能持續的貿易戰及其對全球經濟的影響感到憂慮。StashAway籲投資者聚焦穩健的長線投資策略，避免作出短期或即時反應。



*應秉持長遠視野多元投資，避免作出倉促反應*



隨著關稅實施細節浮面及國際社會相繼作出回應，StashAway預期市場將持續波動。投資者必須聚焦經濟增長、通脹、流動性及企業盈利等終將於短期新聞頭條逐漸淡出市場視野後，推動市場發展的關鍵基本面。



總括而言，StashAway相信美國陷入深度衰退或引發任何溢出效應的風險仍然較低。現在所觀察到的是特朗普政府看待不同政策的優先順序－－削減開支和實施關稅措施最為迫切，而減稅、放寬管制等支援經濟增長的措施則需更長時間才可實現。



StashAway集團投資總監梁穎瑩(Stephanie)表示，雖然貿易局勢緊張，但從過往表現來看，長線的基本面往往最具決定性。對香港投資者而言，現在應密切留意瞬息萬變的局勢發展，但需避免因新聞頭條而作出可能影響長線回報的決定。對於香港投資者來說，投資策略應維持不變－－秉持長遠視野、實行多元化分散投資，以及避免作出倉促反應。市場動盪在所難免，但穩健的投資策略將會是他們應對挑戰的關鍵。



*避免著眼短期市場波動，應按計劃維持長線投資*



StashAway建議投資者避免著眼於短期市場波動，並著重了解關稅將如何影響長線投資策略。關稅為特朗普政府上個任期的核心手段之一，尤其是針對中國的關稅措施。當時關稅亦曾引發市場波動，但全球經濟仍能夠保持增長。除了全球國內生產總值(GDP)總和於2018年下半年增長3.2%之外，香港經濟同年亦上行，實現3%增長。此外，S&P 500在2018年關稅談判啟動後，在2019年年底亦累漲20%。



有見及此，投資者在市場波動下仍應維持原有投資，以捕捉長期收益。歷史走勢對按計劃維持長線投資提供了強而有力的數據支持－－例如市場最好的交易日有10個，但其中7個卻出現於「最差的交易日」期間，出現時間甚至僅於兩周內。從歷史上看，錯過了這10個最理想的交易日會導致長線潛在回報減少近半。



*應善用「平均成本法」，做好多元投資分散風險*



投資者應善用「平均成本法」(Dollar-cost average)，在市場波動期間，定期投資固定金額可確保在市場低迷時購入更多份額，而在價格上升時則減少買入量，避免被市場情緒影響決定，助他們像市場歷史數據顯示的一樣，在市場復甦時得益。



分散投資仍然是抵禦市場不確定性的最佳方法。多元化的投資組合通常包括多種資產類別，包括股票、債券、黃金等，亦會覆蓋多個地區和行業。雖然今年以來美股已累積下跌13.7%，但另類資產配置卻提供了穩定性，甚至實現增長。其中黃金不負避險資產的美譽，年初至今已上漲了13%。(wa)