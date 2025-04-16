16/04/2025 09:20

【關稅戰】美媒：美國計劃利用與70多國關稅談判來孤立中國

《經濟通通訊社16日專訊》據《華爾街日報》周二（15日）援引知情人士透露，美國總統特朗普政府計劃利用正在進行的關稅談判向貿易夥伴施壓，以限制他們與中國的交易。



報道還稱，美國官員計劃利用與70多個國家的談判，要求這些國家不允許中國通過他們來運送貨物，並阻止中國企業在他們的領土上設立公司，以規避美國關稅。



目前中美互徵高額關稅，美方要求中方必須首先接觸美方，兩國才會開啟談判。中國國家主席習近平正對東亞三國進行國事訪問，被外界認為是聯合東盟國家意圖對抗美國。特朗普在白宮表示，中越領導人舉行的會議很好，他不責怪中國，亦不怪罪越南，但這次會面似乎試圖想弄清楚，如何才能搞垮美國。(ry)