16/04/2025 09:55

【關稅戰】中國電商應用敦煌網爆火，登頂美區AppStore

《經濟通通訊社16日專訊》綜合媒體報道，中美關稅戰背景下，美國人憂慮生活成本大幅上升，一家並不算出名的中國跨境電商應用敦煌網(DHgate)突然爆火，短短數天就登頂美區App Store免費總榜。



目前，美國iOS應用商店電商應用榜單前三均為中國APP，第一為敦煌網，第二為淘寶，第三為SHEIN。內媒指關稅爭執令美國人開始囤貨「Made in China」，敦煌網下載量激增，Appfigures數據顯示，4月12日DHgate全球下載量達35400次，美國市場貢獻17300次，到了4月13日僅iOS平台下載量就達117500次，較30日均值暴漲732%。其中，美國市場下載量達6.51萬次，暴增940%。



公開信息顯示，敦煌網由王樹彤於2004年創立，是中國領先的B2B跨境電商在線交易服務平台，覆蓋全球225個國家及地區，提供100多條物流線路和14個海外倉，在北美、拉美、歐洲等地設有全球業務辦事機構。(ry)