16/04/2025 14:25

【數據解讀】分析：首季數據不能「沾沾自喜」，關注刺激政策出台

《經濟通通訊社16日專訊》中國一季度國內生產總值(GDP)同比增長5.4%、3月規模以上工業增加值同比增長7.7%，社會消費品零售總額同比增長5.9%，上述數據均優於《路透》調查預估中值，顯示經濟活動已全線加速。不過，分析人士稱，沒有理由為一季度的數據感到「沾沾自喜」，中美關稅戰影響將在下月經濟數據中得到體現。



《路透》稱，中美貿易戰2.0版本實際已演變為兩國相互實施貿易禁運，這將顯著拖累中國出口增長。預計即將召開的中共政治局會議將披露中國政府決定如何應對貿易戰，決策層料繼續觀望關稅戰對出口的影響，再推出具體經濟刺激舉措。



*今年中國經濟增長有望保持在4%以上*



凱投宏觀中國經濟學家Zichun Huang表示，得益於財政支持，3月中國經濟恢復動力，並促使第一季度GDP數據超出預期。但隨著出口減弱，今年經濟增速仍將放緩。未來幾個月，政策將繼續支撐國內需求。3月份公布的預算允許進一步增加財政支出。貨幣寬鬆舉措也可能很快出台，這意味著即使美國提高關稅，今年中國經濟增長也有望保持在4.0%以上。



經濟學人智庫中國經濟高級分析師徐天辰分析，在前所未有的政策擴張節奏下，一季度中國GDP增長5.4%是個好的開始，顯示政策在促消費和擴大投資方面非常有效，但並沒有理由為此感到「沾沾自喜」。



徐天辰稱，在過去的兩年中，中國每年都有一個「高歌猛進」的一季度和令人失望的二季度，而今年特朗普的關稅政策又將給中國經濟增加額外的「痛苦」。中美貿易戰的2.0版本實際已演變為中美相互實施貿易禁運，這將對中國出口部門產生顯著的影響，同時資本支出也將放緩。



*料中央政治局會議披露如何應對貿易戰*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，一季度增速快於預期，3月經濟活動也全線加速，和此前發布的強勁出口數據一致。即將召開的中央政治局會議將披露中國政府將如何應對貿易戰。預計今年晚些時候會推出新的刺激措施，但不會是在這次會議上。決策者可能觀望出口放緩的程度，再做出應對。但這次會議傳遞的信息將預示著下一步的政策方向，一個選項是財政加力支持國內消費。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，一季度數據顯示內外需共振下，中國經濟企穩並消除了負的產出缺口。後續外需走弱是否能被內需走強抵銷尚有疑問，但這份數據足夠解釋為何中國人行並未降準降息。(jq)