16/04/2025 15:54

【關稅戰】中方：如果美國真想談判，就應停止極限施壓和威脅訛詐

《經濟通通訊社16日專訊》美國白宮發言人萊維特周二表示，美國總統特朗普對與中國達成貿易協議持開放態度，但中國應首先採取行動，「球在中國那邊，中國需要與我們達成協議，我們不是必須要與他們達成協議。」



對此，中國外交部發言人林劍在今日例行記者會表示，如果美國真的想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓那一套，停止威脅、訛詐。這場關稅戰是美方發起的，中國採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，「完全合理合法」。林劍強調，中國的立場一直很明確，關稅戰貿易戰沒有贏家，「中方不願打，但也不怕打」。



此外，美國白宮在官網的最新聲明表示，由於中國採取報復性措施，美對華關稅加增至245%。林劍回應稱，具體稅率的數字，可以問問美方。中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。(jq)