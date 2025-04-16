16/04/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣中間價19個月低，即期開市貶54點報7.32

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2133，較上個交易日跌37點子，創2023年9月11日以來逾19個月新低，和市場預測偏離擴至近1150點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開54點子，報7.3200，上個交易日即期匯率收盤報7.3146。



隔夜美元小幅反彈，人民幣中間價順勢小幅回落，監管層延續有保有放思路，略微釋放貶值壓力又不拘泥於某個關鍵點位。人民幣中間價的信號作用仍十分明確，這也意味著短期人民幣將延續區間震盪。



*美國財政部長：中國沒有把美債武器化*



美國財政部長貝森特周二(15日)在接受《雅虎財經》採訪稱，不存在中國利用其美債儲備給美國經濟帶來痛苦的潛在風險。美國一旦發現有外國把美債武器化，藉此得到政治利益，美國財政部將有足夠的工具應對，包括回購美國國債，但目前看不到美債武器化跡象，也見不到中國有拋售美債的行動。



貝森特認為，中國拋售美債並不符合中方利益，因為這對中國也會構成很大損失。同時，人民幣匯價持續偏軟，這使中國更加沒有理由拋售美債。(jq)