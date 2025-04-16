16/04/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌33點子，報7.3179

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3179，較上個交易日4時30分收盤價跌33點子，兩連跌，全日在7.3111至7.3295之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升158點子，報7.3143。



人民幣兌一美元中間價今報7.2133，較上個交易日跌37點子，創2023年9月11日以來逾19個月新低，和市場預測偏離擴至近1150點。



市場人士指出，儘管中國一季度經濟數據超預期，但隨著二季度中美關稅戰的影響逐漸顯現，後續中國經濟下行壓力將持續增大，高關稅持續越久對經濟的負面衝擊也會越大，但市場對美元信心的動搖也會從側面緩解人民幣的壓力。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，目前對等關稅劇情未完待續，後續特朗普是否推出新關稅舉措的不確定性仍高，在此預期下，市場對於美元資產的信心短期內難以得到修復，近期歐元或仍能受益於資金流入而維持強勢表現。(jq)