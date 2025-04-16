16/04/2025 09:55

【關稅戰】美國對依賴進口關鍵礦物展開國安風險調查，包括稀土

《經濟通通訊社16日專訊》美國白宮當地時間15日公布，美國總統特朗普簽署行政命令，對美國依賴進口加工關鍵礦物及其衍生產品展開國家安全風險調查，以評估這些材料的進口對美國安全與韌性的影響。



該行政命令涵蓋關鍵礦產資源，包括稀土元素、鈾。白宮指這些關鍵礦物對於美國的國家安全和經濟復甦至關重要，是美國國防工業基礎的關鍵組成部分。儘管美國擁有一些關鍵礦產，但目前仍大量進口，這帶來了經濟和安全風險。美國在至少15種關鍵礦物方面依賴進口。



《彭博》指，特朗普就是否需要對關鍵礦產加徵關稅啟動調查，是其不斷擴大貿易戰的最新一步，矛頭直指全球經濟中的關鍵行業。如果美國商務部長認定關鍵礦產的進口可能會「損害國家安全」，且特朗普決定徵收關稅，這關稅將取代特朗普本月早些時候宣布對美國貿易夥伴徵收的對等關稅。



根據法律規定，美國商務部長須在270天內提交調查結果。



*特朗普急提高美國關鍵礦產生產力，傳擬深海採礦*



作為對特朗普針對中國商品加徵高額關稅的反制，中國已限制一些稀土元素的出口。



特朗普上月曾簽署一項行政命令，動用緊急權力以提高美國生產關鍵礦產的能力。該行政命令旨在為美國國內加工關鍵礦產提供融資、貸款和其他投資支持，是其加快美國國內自然資源開發、減少對外國進口依賴的廣泛努力的一部分。



此外，英國《金融時報》上周六(12日)引述知情人士報道，特朗普政府正起草一項行政命令，計劃囤積太平洋海底發現的金屬，加大開採海底金屬結核，並儲存在美國境內，以應對中國限制稀有金屬出口的情況。不過，美國在很大程度上缺席海底採礦的國際談判，而且美國尚未批准《聯合國海洋法公約》。有專家更指出，目前海底開採礦產的條件還不成熟，除了天然氣、石油有少量開採外，其他海底資源開採技術尚未完善，即使在成熟的地表開採，形成規模性生產效率也需要以10年為單位的籌備期。(sl)