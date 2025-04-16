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恒生指數
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期指
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國企指數
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科技指數
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大市成交
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股票
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牛熊證
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(9.826%)
即時更新：16/04/2025 10:14
可賣空股票總成交
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主板賣空
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更新：15/04/2025 16:59
上証指數
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滬深300
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