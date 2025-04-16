16/04/2025 15:55

【關稅戰】美對華關稅245%？專家解讀：是個別商品最高稅率

《經濟通通訊社16日專訊》美國白宮網站最新發布一份事實清單(fact sheet)，指中國進口商品面臨的關稅最高可達245%(up to a 245% tariff)。內媒《第一財經》引述專家解讀指，該245%並非美國將再對中國加徵的新稅率，而是目前中國某種對美出口商品面臨的最高關稅可達到245%。



美國《紐約時報》亦製作了一份圖表，顯示經過多輪疊加後，美國對中國不同進口商品徵收的稅率有相當大差距，其中「注射劑和針頭」的稅率就高達245%；其次是鋰離子電池173%、魷魚170%、毛衣169%、塑膠碟159%、多士爐150%、電動汽車148%；玩具、洋娃娃、拼圖145%，維他命C亦為145%。錫紙、車胎、半導體、金屬家具、汽車門鉸、手提電腦的稅率則在100%以下，分別為75%、73%、70%、70%、67%、20%。



美國前總統拜登去年9月為保護美國產能，宣布對中國進口注射器和針頭、衣服、太陽能板、電動車和其他涉嫌低價傾銷美國的產品，分別課徵7.5%-100%進口關稅。以注射劑和針頭為例，在拜登政府時期被課徵100%關稅，加上特朗普的145%稅率，就是245%。(sl)