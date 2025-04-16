16/04/2025 10:00

【聚焦數據】內地3月工業增加值增7.7%，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，3月規模以上工業增加值同比增長7.7%，大勝市場預期5.8%，比1-2月份加快1.8個百分點；環比增長0.44%。



一季度，全國規模以上工業增加值同比增長6.5%，比上年全年加快0.7個百分點。分三大門類看，採礦業增加值同比增長6.2%，製造業增長7.1%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長1.9%。裝備製造業增加值同比增長10.9%，比上年全年加快3.2個百分點；高技術製造業增加值增長9.7%，加快0.8個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.2%；股份制企業增長7.2%，外商及港澳台投資企業增長4.0%；私營企業增長7.3%。分產品看，新能源汽車、3D打印設備、工業機器人產品產量同比分別增長45.4%、44.9%、26.0%。



1-2月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額9110億元人民幣，同比下降0.3%，降幅比上年全年收窄3個百分點。