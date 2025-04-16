16/04/2025 10:00

【聚焦數據】內地3月社會消費品零售總額增5.9%，優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，3月社會消費品零售總額40940億元(人民幣．下同)，同比增長5.9%，大勝預期的4.2%，比1-2月加快1.9個百分點；環比增長0.58%。其中，除汽車以外的消費品零售額36610億元，增長6%。



*首季社會消費品零售總額增4.6%*



1-3月，社會消費品零售總額124671億元，同比增長4.6%，比上年全年加快1.1個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額113434億元，增長5.1%。



按經營單位所在地分，3月，城鎮消費品零售額35595億元，同比增長6.0%；鄉村消費品零售額5345億元，增長5.3%。1-3月，城鎮消費品零售額108057億元，增長4.5%；鄉村消費品零售額16614億元，增長4.9%。



按消費類型分，3月，商品零售額36705億元，同比增長5.9%；餐飲收入4235億元，增長5.6%。1-3月，商品零售額110644億元，增長4.6%；餐飲收入14027億元，增長4.7%。



*首季網上零售額增7.9%*



按零售業態分，1-3月，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店、品牌專賣店零售額同比分別增長9.9%、4.6%、1.2%、6.7%、1.4%。



1-3月，全國網上零售額36242億元，同比增長7.9%。其中，實物商品網上零售額29948億元，增長5.7%，佔社會消費品零售總額的比重為24.0%；在實物商品網上零售額中，吃類、用類商品分別增長14.0%、5.6%，穿類商品下降0.1%。