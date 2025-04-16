16/04/2025 10:00

【聚焦數據】內地首季固定資產投資增4.2%，略勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，一季度，全國固定資產投資103174億元(人民幣．下同)，同比增長4.2%，略優預期的4.1%，比上年全年加快1個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.3%。



分領域看，基礎設施投資同比增長5.8%，製造業投資增長9.1%，房地產開發投資下降9.9%。全國新建商品房銷售面積21869萬平方米，同比下降3.0%，降幅比1-2月份收窄2.1個百分點；新建商品房銷售額20798億元，下降2.1%，降幅收窄0.5個百分點。



*民間投資增長0.4%*



分產業看，第一產業投資同比增長16.0%，第二產業投資增長11.9%，第三產業投資增長0.1%。民間投資增長0.4%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.0%。高技術產業投資同比增長6.5%。



3月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.15%。