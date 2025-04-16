16/04/2025 10:00

【聚焦數據】首季房地產投資降9.9%，商品房銷售額跌2.1%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國家統計局公布，1-3月，全國房地產開發投資19904億元(人民幣．下同)，同比下降9.9%，降幅比1-2月略微擴大0.1個百分點；其中住宅投資15133億元，下降9.0%。



1-3月，新建商品房銷售額20798億元，下降2.1%，降幅比1-2月收窄0.5個百分點；其中住宅銷售額下降0.4%。新建商品房銷售面積21869萬平方米，同比下降3.0%，降幅收窄2.1個百分點；其中住宅銷售面積下降2.0%。



*首季房地產開發企業房屋施工面積降9.5%*



1-3月，房地產開發企業房屋施工面積613705萬平方米，同比下降9.5%。其中，住宅施工面積427237萬平方米，下降9.9%。房屋新開工面積12996萬平方米，下降24.4%。其中，住宅新開工面積9492萬平方米，下降23.9%。房屋竣工面積13060萬平方米，下降14.3%。其中，住宅竣工面積9502萬平方米，下降14.7%。



3月末，商品房待售面積78664萬平方米，比2月末減少1227萬平方米。其中，住宅待售面積減少1017萬平方米。



1-3月，房地產開發企業到位資金24729億元，同比下降3.7%，降幅較1-2月擴大0.1個百分點。其中，國內貸款4441億元，下降2.3%；利用外資1億元，下降83.2%；自籌資金8168億元，下降5.8%；定金及預收款7335億元，下降1.1%；個人按揭貸款3373億元，下降7.0%。

