16/04/2025 10:49
【聚焦數據】內地3月原煤、原油、天然氣、電力生產增速均加快
《經濟通通訊社16日專訊》國家統計局公布，3月，規模以上工業原煤產量4.4億噸，同比增長9.6%，增速比1-2月份加快1.9個百分點；日均產量1421萬噸。1-3月，規上工業原煤產量12.0億噸，同比增長8.1%。
3月，規上工業原油產量1903萬噸，同比增長3.5%，1-2月為下降0.2%；日均產量61.4萬噸。1-3月，規上工業原油產量5409萬噸，同比增長1.1%。
*3月原油加工增速放緩*
3月，規上工業加工原油6306萬噸，同比增長0.4%，增幅較1-2月收窄1.7個百分點；日均加工203.4萬噸。1-3月，規上工業加工原油18225萬噸，同比增長1.6%。
3月，規上工業天然氣產量227億立方米，同比增長5.0%，增速比1-2月加快1.3個百分點；日均產量7.3億立方米。1-3月，規上工業天然氣產量660億立方米，同比增長4.3%。
3月，規上工業發電量7780億千瓦時，同比增長1.8%，增速比1-2月加快3.1個百分點；日均發電251.0億千瓦時。1-3月，規上工業發電量22699億千瓦時，同比下降0.3%，扣除天數原因，日均發電量同比增長0.8%。
*3月火電降幅收窄，水電、核電增速加快*
分品種看，3月，規上工業火電同比下降2.3%，降幅比1-2月收窄3.5個百分點；規上工業水電增長9.5%，增速加快5.0個百分點；規上工業核電增長23.0%，增速加快15.3個百分點；規上工業風電增長8.2%，增速放緩2.2個百分點；規上工業太陽能發電增長8.9%，增速放緩18.5個百分點。(sl)
3月，規上工業原油產量1903萬噸，同比增長3.5%，1-2月為下降0.2%；日均產量61.4萬噸。1-3月，規上工業原油產量5409萬噸，同比增長1.1%。
*3月原油加工增速放緩*
3月，規上工業加工原油6306萬噸，同比增長0.4%，增幅較1-2月收窄1.7個百分點；日均加工203.4萬噸。1-3月，規上工業加工原油18225萬噸，同比增長1.6%。
3月，規上工業天然氣產量227億立方米，同比增長5.0%，增速比1-2月加快1.3個百分點；日均產量7.3億立方米。1-3月，規上工業天然氣產量660億立方米，同比增長4.3%。
3月，規上工業發電量7780億千瓦時，同比增長1.8%，增速比1-2月加快3.1個百分點；日均發電251.0億千瓦時。1-3月，規上工業發電量22699億千瓦時，同比下降0.3%，扣除天數原因，日均發電量同比增長0.8%。
*3月火電降幅收窄，水電、核電增速加快*
分品種看，3月，規上工業火電同比下降2.3%，降幅比1-2月收窄3.5個百分點；規上工業水電增長9.5%，增速加快5.0個百分點；規上工業核電增長23.0%，增速加快15.3個百分點；規上工業風電增長8.2%，增速放緩2.2個百分點；規上工業太陽能發電增長8.9%，增速放緩18.5個百分點。(sl)