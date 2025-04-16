16/04/2025 09:53

【關稅戰】丘應樺：香港需尋求新出路，可助內地中小企「走出去」

《經濟通通訊社16日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺表示，在地緣政治及關稅限制下，自由貿易已受到很大衝擊，許多內地企業已將生產線設於國外，但仍有很多中小型企業未必有門路，香港作為國家一個窗口，可以作為一個平台協助這些企業「走出去」，除了可以協助國家「雙循環」，亦能為香港經濟提供發展空間。



丘應樺在港台節目表示，在大環境挑戰下，香港經濟需要尋求新出路，除了行政長官多次率團外訪，他亦已出訪東盟10國中的其中7-8個國家，探求新機遇。他指，香港在海外所設的14個經濟貿易辦事處，可協助推廣香港優勢、說好香港故事，讓外國商界利用香港走入大灣區，並享受CEPA協議的優惠。



*爭取盡快加入RCEP*



去年施政報告提出發展銀髮經濟，並成立工作組，由政務司副司長任組長，循五個範疇推出措施。丘應樺稱，有關範疇主要涵蓋長者的衣、食、住、行，並提到根據統計處數字，到2043年香港65歲或以上人口將達到260多萬，如果刺激銀髮族消費幫助本港經濟發展，都會是特區政府關注的問題。



另外，丘應樺在立法會財委會特別會議上透露，正分別與馬來西亞及沙特阿拉伯政府積極跟進開設經濟貿易辦事處的計劃。當局亦會與沙特阿拉伯、孟加拉國、埃及和秘魯探討簽訂投資協定。而《區域全面經濟伙伴關係協定》(RCEP)聯合委員去年9月通過加入協定的程序細則，為吸納新成員踏出堅實一步。當局將繼續與RCEP成員保持緊密聯繫，利用不同平台及場合游說，爭取盡快加入RCEP。(cl)



