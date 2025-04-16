16/04/2025 18:04

【關稅戰】經民聯向政府提三建議，盧偉國：話知美國加到345%

《經濟通通訊社16日專訊》經民聯就應對全球關稅戰向政府提出三方面建議。包括及時採取措施支援商界、發揮國際航運貿易中心以拓展貿易空間、及強化國際金融中心競爭力，吸引國際資金。



*對等關稅既是挑戰亦是機遇*



美方對中國繼續加徵關稅，白宮稱會將中國進口美國商品的關稅最高加至245%。經民聯主席盧偉國揚言「話之佢加到345%，我命由我不由天！」，促請政府支援商界化危為機，包括優化「中小企融資擔保計劃」，延長「還息不還本」安排一年等。



盧偉國認為，美國向貿易伙伴徵收對等關稅，對香港既是挑戰亦是機遇，香港過往不斷「升級轉型」正是透過在考驗中把握機會。他認為，要充分發揮一國兩制下的優勢，「求變求進」及「危中尋機」，運用國際金融、航運、及貿易中心地位，把貿易戰轉化為發展機遇。



*林健鋒將訪美：不應拒絕民間交流*



行會成員，經民聯副主席林健鋒指，過去幾年因應地緣政治的持續影響，很多內地和香港企業已積極發展多元業務，例如把部分生產工序外移，並積極開拓新市場，應對環境轉變。他認為美國的貿易立場飄忽不定，亦使香港出口商對其市場前景感到困惑，強調關稅戰對香港工商界造成極大衝擊，中小企更擔心受關稅戰影響，資金回籠困難，資金鏈斷裂，經營難以維繼。



林健鋒將出行訪美，他坦言不期望短短數日的行程，可以解決所有問題，但認為不應拒絕民間交流，關稅戰令美國廠商及零售商成為受害者，瘋狂加關稅沒有人會得益，了解很多美國入口商看淡市場，而香港是零關稅地區，歡迎任何人來港投資。



林健鋒建議特區政府應進一步加大對工商界的支持力度，指出中小企業佔全港企業總數的98%，中小企的生存和可持續發展對推動香港經濟復甦十分關鍵，撐企業對本港保就業、穩經濟更是意義重大。(cl)