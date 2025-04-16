16/04/2025 08:55

【關稅戰】美歐貿易談判進展甚微，歐盟預計白宮將維持大部分關稅

《經濟通通訊社16日專訊》歐盟與美國在彌合貿易分歧方面幾乎未取得實質性進展。特朗普政府官員暗示，美國對歐盟徵收的大部分關稅將不會取消。



知情人士透露，歐盟貿易事務負責人Maros Sefcovic在會後對美方立場仍然不清楚，難以判斷美方的具體目標。Sefcovic周一（14日）在華盛頓與美國商務部長盧特尼克，以及貿易代表Jamieson Greer進行了長達約兩小時的會談。



知情人士指，美方官員暗示，20%的「對等」關稅，以及針對汽車、金屬等行業的關稅將不 會被完全取消。



*西班牙經濟部長：美國希望與主要貿易夥伴達成協議*



與此同時，西班牙經濟部長Carlos Cuerpo表示，美國財政部長貝森特示意，希望美國與歐盟就關稅問題達成協議。



Cuerpo周二（15日）在華盛頓表示，雙方當天的會談有益且具有建設性，「貝森特財長傳達了明確的信息：美國希望與其主要貿易夥伴達成協議。」(rc)