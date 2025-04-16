16/04/2025 09:31

【特朗普新政】惡過民主黨？共和黨據稱或對百萬富翁設40%稅率

《經濟通通訊社16日專訊》美國白宮、參議院和眾議院的共和黨人正研究如何以最佳方式，為美國最富裕群體設定新的稅級。知情人士透露，眾議院的提案擬將年收入達到100萬美元及以上的納稅人稅率設為40%。



據報道，一名白宮官員表示，特朗普對設立新的最高稅級持開放態度。不過，官員強調，更高稅率的起徵點應遠高於100萬美元。



財政部副部長Michael Faulkender周二（15日）在華盛頓的活動中表示：「我們正在研究並與國會討論各種潛在的抵消措施。」他指出，雖然還沒有做出任何決定，但有很多想法在考慮之中，以儘量減少稅收法案的總成本。



多項在特朗普首個任期內通過的減稅措施將於2025年底到期。美國目前的最高稅率為37%，適用於年收入超過626350美元的個人。(rc)