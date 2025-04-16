16/04/2025 15:47

【關稅戰】特斯拉純電動車Cybercab量產受阻，缺中國零件

《經濟通通訊社16日專訊》美國總統特朗普的對華關稅不僅重創特斯拉在中國的市場，同時也讓其美國工廠面臨沒有零件的困境。



知情人士表示，由於美國提高對中國商品的關稅，特斯拉現在已經暫停從中國向美國出口Cyber​​cab零件的計劃，Cybercab量產計劃或暫停。



Cyber​​cab是特斯拉即將推出的純電動自動駕駛汽車，以配合自動駕駛計程車服務，該服務正在尋求美國地方政府的許可。這款汽車沒有方向盤或控制踏板，售價可能不到3萬美元。



Cybercab據悉本來計劃在今年10月試生產，並在2026年實現量產，工廠位於美國德州。(rc)