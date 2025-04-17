17/04/2025 17:04

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社17日專訊》聯儲局主席鮑威爾發表自特朗普政府發動關稅戰以來，立場最為明確的講話，警告貿易緊張局勢或推高通脹，並強調聯儲局並不急於降息。美股昨日應聲下挫。道指收市跌699.57點或1.73%，報39669.39點；標普500指數跌120.93點或2.24%，報5275.70點；納指跌516.01點或3.07%，報16307.16點。港股方面，恒生指數收市報21395，升338點或1.6%，成交1924億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議，之後召開新聞發布會；8:45pm，歐洲央行總裁拉加德發表講話。10:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃就全球經濟發表講話。11:45pm，美聯儲理事巴爾發表演講及參加座談。



數據方面，今晚8:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由2.65%降至2.4%。8:30pm，美國公布3月建築許可，月率跌幅料由1.2%收窄至0.6%；3月新屋動工料由150.1萬降至142萬，月率料由11.2%逆轉至下滑5.4%；連續申請失業救濟金人數料由185萬升至187萬；首次申請失業救濟金人數料由22.3萬升至22.5萬。



在美國，今日公布業績的公司有：奈飛(US.NFLX)、聯合健康(US.UNH)等。(wa)