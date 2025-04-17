17/04/2025 09:06

【外圍經濟】加拿大央行不減息符合市場預期，不公布季度經濟預測

《經濟通通訊社16日專訊》加拿大央行宣布維持利率在2.75厘不變，符合市場預期。



加拿大央行表示，美國關稅政策增加不確定性，降低增長前景，並推高通脹預期，央行將繼續評估經濟疲弱對通脹的下行壓力，又稱將在支持經濟增長的同時，確保通脹受控。



另外，加拿大央行以高度不確定性為由，未有發布季度經濟預測，但公布兩種可能發生的情景，包括大部分關稅通過談判獲取消，加拿大通脹率可在1年內降至1.5%，然後回到央行2%目標。但若關稅戰持久進行，加拿大經濟將陷入嚴重衰退，通脹率在2026年中期將升至3%以上，然後才回到2%。(kk)