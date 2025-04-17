17/04/2025 11:48

【關稅戰】萬斯攜印裔妻訪印度及意大利，卻促兩國接受貿談條件

《經濟通通訊社17日專訊》據白宮消息，美國副總統萬斯將於周四（17日），開啟為期一周的訪問行程，前往意大利和印度，推動兩國領導人與美國達成貿易協議。



萬斯將首先前往羅馬，與意大利總理梅洛尼會晤。隨後，他將於下周初訪問印度，在新德里與印度總理莫迪舉行會談。



他的妻子烏莎及其子女也將同行。烏莎是印度移民的後裔，也是美國歷史上首位具有印度裔背景的副總統夫人。萬斯家人還計劃訪問印度的齋浦爾和阿格拉，並在當地文化場所參加相關活動。



在與萬斯會面之前，梅洛尼周四將與特朗普在白宮會談，她此行旨在為歐盟爭取關稅減免。與此同時，新德里一位高級官員表示，印度希望在六周內完成與美國的關稅談判。(jf)