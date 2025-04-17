17/04/2025 15:10

【關稅戰】特朗普關稅打壓出口，印度盧比面臨嚴峻貶值壓力

《經濟通通訊社17日專訊》隨著美國發動關稅戰，亞洲貨幣面臨新一輪貶值壓力，除人民幣外，印度盧比走勢亦引發關注。



自去年特朗普贏得美國大選後，印度儲備銀行(RBI)已準備好讓盧比跟隨人民幣走弱。本月以來，人民幣對美元下跌約0.6%，跌幅在亞洲貨幣中僅次於印尼盾。相比之下，盧比同期僅下跌約0.1%。



但彭博社分析指，印度盧比近期的持穩可能只是曇花一現，隨著貿易競爭加劇，尤其是中國放鬆對人民幣的管控，盧比正面臨愈來愈大的貶值壓力。



彭博彙編的數據顯示，這兩種貨幣的關聯性已升至2023年5月以來的最高水平，意味著人民幣的下跌，很可能會反映在盧比的表現上。



巴克萊銀行外匯與新興市場宏觀策略師Lemon Zhang表示：「離岸人民幣-盧比交叉匯率可能是印度儲備銀行密切關注的指標。」她指出，兩國在出口方面的競爭日益激烈。(jf)