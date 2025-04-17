17/04/2025 16:30

【外圍經濟】特斯拉加州銷售份額下降至50%以下，失領導地位

《經濟通通訊社17日專訊》在美國電動車市場佔據主導地位的特斯拉，已不再佔美國加州新登記電動車的大多數，而加州的零排放清潔型車輛購買量幾乎佔全美的三分之一。



加州新車經銷商協會周三（16日）表示，今年第一季特斯拉在該州的電動車銷售份額，從1年前的55.5%大幅降至43.9%。同時，特斯拉第一季新車登記量大幅下降15%，而其他所有品牌電動車的登記量在今年初增長35%。



該協會在季度報告中指出，「電動車產品線老化，以及一些消費者，尤其是支持民主黨的人，對馬斯克領導下美國政府效率部(DOGE)極力反對，可能是導致特斯拉純電動車市場份額急劇下降的關鍵因素。」(rc)