17/04/2025 12:30

避險情緒升溫金價再創新高大行續唱好，金礦股黃金ETF點部署？

《經濟通通訊社17日專訊》中美關稅戰再升溫，白宮稱因中方採取報復行動，中國貨品面臨最高245%關稅，聯儲局主席鮑威爾則警告關稅戰可能推升通脹、拖累經濟增長，導致美股和美元大幅下跌。市場避險情緒繼續升溫，金價昨日再創新高，每盎司首次突破3300美元，年初至今已累升逾兩成半。香港上市的金礦股昨日逆市走強，其中招金礦業(01818)升逾8%，赤峰黃金(06693)飆21%，今早金礦股普遍先急升後回吐，SPDR金ETF(02840)則繼續隨金價攀升。多家大行近期再上調金價預測，金礦股及黃金ETF或可待回調部署吸納。



*白宮稱中國貨品面臨最高245%關稅，鮑威爾警告關稅戰或推升通脹*



昨日中午傳出消息，美國白宮最新行政命令顯示，因中方採取報復行動，中國進口貨品面臨最高245%的關稅。美國總統特朗普早前暫緩大部分國家的對等關稅90日，但對中國的關稅卻即時生效，並把稅率大增至125%，連同之前因芬太尼為由施加的20%稅率，實際增至145%。中國跟進反制對美國進口商品加徵關稅稅率125%。



另外，聯儲局主席鮑威爾昨日發表自特朗普政府發動關稅戰以來立場最為明確的講話，他稱，特朗普關稅政策可能推升通脹、拖累經濟增長，讓聯儲局在「穩定物價」與「充分就業」的雙重政策目標之間面臨艱難抉擇。他透露，央行可以先觀望特朗普關稅政策如何實施，然後再考慮任何利率變動。此言打破「投資人對央行可能傾向於降息以緩解經濟衝擊」的希望。鮑威爾對貿易戰影響的警告，再度打擊市場對美元的信心，美匯指數跌至約3年低位於99.3附近徘徊，現貨金突破每盎司3300美元，再創歷史新高。紐約期金昨升3.49%，報每盎司3353.72美元。美元持續疲弱，2025年初至今，金價已累升26%。



*高盛：金價今年或見3880美元，瑞銀：中國新監管令資金追入金市*



多家大行近期不斷上調金價預測，其中高盛最新指，各地政府加緊增持黃金，今年以來月均增持80公噸，較其原先預測70公噸更多。該行認為，在衰退陰霾、風險資產價格下跌的情況，將令實物黃金ETF持續錄得資金流入。若美國進入衰退，ETF資金流將加快，令今年金價見3880美元，較該行現時的基線預測3700美元更高。



瑞銀稱，不論是央行、長線基金、宏觀基金、私人財富以至零售投資者都在增加黃金需求，但目前市場尚未「過於擠擁」。而中國金融監管總局2月發表險資試行投資黃金業務，將相當於增加400公噸黃金需求，對於一年有900公噸供應缺口的黃金市場，是相當大的增量。如果現行中國試點險企利用1%配置比例增持黃金，相當於有2000億元人民幣流入市場，相當於現價900萬盎司黃金。若擴大至整個行業，購買力更達1500萬盎司。



*摩通：黃金較其他傳統避險資產愈見重要，或比預期更快見4000美元*



摩通表示，自1971年美國放棄金本位以來，黃金花約38年才在2008年全球金融危機期間突破1000美元大關。12年後，黃金在2020年新冠疫情的不明朗下，才升穿2000美元里程碑。僅僅5年時間，黃金就升穿3000美元，當中2500美元升至3000美元僅用210天，明顯在加速。考慮到收益遞減規律、投資者對整數價位的偏好，4000美元大關可能比預期來得更快，尤其是在世界走多極化，黃金儲備較其他傳統意義上的避險資產愈見重要。



另外電引述Pepperstone Group報告表示，「黃金似乎是圍繞美元爭議的明顯受益者，我們見證了黃金價格進入絕對狂飆模式。」但該行補充，部分交易員認為黃金現在太火熱，既不適合沽空，但也因超買而不適合高追。



*花旗升招金目標價至21.6元，中金予紫金目標價21.4元*



花旗近日發表研報指，招金礦業(01818)的盈利與金價高度相關，以該行的基本情景（即每盎司3000美元），金價每上升5%，招金今年的純利將上升10%。料公司的自營礦產能今年會達174噸，上調對其今明兩年的盈利預測分別增50%及增23%，料2027年盈利達48億元人民幣，將目標價由18.9港元升至21.6港元，評級「買入」。



中金指，紫金礦業(02899)今年首季營收789.28億元人民幣，同比增5.55%，歸母淨利潤101.67億元人民幣，同比增62.39%，環比增32.16%，業績再創歷史新高，超出該行預期，主要由於金價超預期及礦產銅成本控制超預期。從非經收益來看，首季公司公允價值變動損益為4.8億元人民幣，顯著提振歸母淨利潤。公司正在加快資源優勢向產能和經濟優勢轉化，加速向全球礦企前3至5名邁進。此外，公司回購彰顯長期發展信心，剝離非核心礦山優化資產結構。維持其A股及H股「跑贏行業」評級及目標價23元人民幣及21.4港元。



*伍禮賢：料金價大漲小回金礦股待回調吸納，金價回至3250美元可買黃金ETF*



光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，金價大漲小回格局不會改變，因始終存在避險需求，而在避險資產選擇上，隨著美債及美元的避險功能弱化，過去依賴它們的避險資金流入金市。再者，環球央行購置黃金的趨勢不會改變，因央行貫金的周期不會只有一兩個月或幾年，而是長達幾十年，現仍處於周期之中，料對金價仍有不錯支持。金價在技術形態上雖已見超買，但技術形態已不能反映基本面對黃金的需求，故金價應有機會持續向上創新高，再估頂意思已不大，因上面已沒有阻力位，且相信中短期維持升浪機會較大，或可繼續為在香港上市的金礦股帶來不錯的幫助，去年金礦股業績其實也明顯受金價帶動，今年情況有機會一樣甚至更顯著，不過近期股價已連升多日，不妨待出現短線回調才吸納。



另伍禮賢指，SPDR金ETF跟足金價，金價短期料仍維持強勢，目前可部署短期動力維持，但若打算持有較長時間，可待金價回至3250美元才買入，相信較符合之前一浪高於一浪走勢，反而因近日升得較急，有機會已脫離之前上升通道軌的頂部，可先看有沒有機會回落。



金礦股今早普遍先升後回，紫金礦業半日升1.98%收報17.52元，招金礦業跌2.16%報19元，山東黃金跌1.02%報24.3元，赤峰黃金升3.53%報32.3元，靈寶黃金(03330)跌2.89%報9.73元，中國黃金國際(02099)跌0.63%報55.2元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.1%報2393元，價值黃金ETF(03081)升1.24%報78.66元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉