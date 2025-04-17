17/04/2025 16:34

機管局：香港機場首季客運量升15%，單計3月升10.4%

《經濟通通訊社17日專訊》機場管理局公布，香港國際機場今年3月客運量達481萬人次，飛機起降量為3.3萬架次，分別按年增加10.4%及11.5%。總括今年首季，客運量同比攀升15%至1459萬人次；飛機起降量上升11.3%至9.6萬架次。



機場客運量增長主要是受轉機/過境旅客及訪港旅客的雙位數升幅帶動所致。按地區劃分，所有旅客類別較去年同月均錄得增長，往來中國內地及日本的客運量繼續成為主要增長動力。



*首季貨運量增3.2%*



3月份貨運量同比增加4.8%至44.9萬公噸，主要受出口貨運量上升5.8%帶動。在主要貿易地區中，以往返中東及歐洲的貨運量錄得最大增幅。今年首季貨運量約117萬公噸，較去年同期增加3.2%。



過去12個月，機場客運量及飛機起降量，分別同比躍升21.6%及20.5%至5494萬人次及37.3萬架次。貨運量則按年上升10.3%至497萬公噸。



香港國際機場廣闊的航空網絡在3月進一步擴展。國泰航空、西部航空及越南航空分別開通連接香港與海得拉巴、大理及胡志明市的新航線，進一步加強香港與中國內地和海外航點的交通連繫。(cl)