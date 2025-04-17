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恒生指數
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(+1.61%)
期指(夜)
低水165
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國企指數
7,897.44
+118.43
(+1.52%)
科技指數
4,887.37
+91.09
(+1.90%)
大市成交
1,924.11億
股票
1,775.32億
(92.267%)
窩輪
84.80億
(4.407%)
牛熊證
63.98億
(3.325%)
即時更新：17/04/2025 18:00
可賣空股票總成交
1,673.88億
主板賣空
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(17.131%)
更新：17/04/2025 16:59
上証指數
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深証成指
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