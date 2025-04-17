17/04/2025 19:14

《再戰明天》本港公布失業率，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社17日專訊》本港公布失業率，及歐元區公布消費者信心指數，料為下周二（22日）市場焦點。



*歐洲央行管委發表演講，中興通訊公布業績*



各國重要經濟活動方面，本港時間下周二晚6:30pm，歐洲央行管委克諾特發表演講。9:30pm，費城聯邦儲備銀行總裁哈克參加座談會。



數據方面，周五（18日）7:30am（本港時間．下同），日本公布3月消費者物價指數，年率升幅料維持於3.7%。下周一（21日）10:00pm，美國公布3月領先指標，跌幅料由0.3%擴大至0.4%。下周二4:30pm，香港公布3月失業率。10:00pm，歐元區公布4月消費者信心指數，料由負14.5惡化至負15。



在本港，下周一公布業績的公司有:新特能源(01799)、招金礦業(01818)等。



下周二公布業績的公司有:中興通訊(00763)、重慶鋼鐵股份(01053)、浙江世寶(01057)、中鋁國際(02068)、安德利果汁(02218)等。



下周三（23日）公布業績的公司有:新東方-S(09901)等。



下周四（24日）公布業績的公司有:中石化油服(01033)、博駿教育(01758)、新高教集團(02001)、中國鋁業(02600)、海普瑞(09989)等。



下周五（25日）公布業績的公司有:比亞迪電子(00285)、中國海外發展(00688)、中國神華(01088)、國藥控股(01099)、比亞迪股份(01211)、中國平安(02318)、中國建築國際(03311)等。(wa)